Save the Children: Depremzede çocuklar endişe yaşamaya devam ediyor



Londra merkezli yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın) Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçmesine ragmen Türkiye ve Suriye’de ailelerin, iyileşmek için hâlâ mücadele ettiğine dikkat çekti.



Depremler’in 6,2 milyonu çocuk olmak üzere 17,9 milyon insanın hayatını etkilediğini belirten kuruluş, “Çocukların evleri, hastaneleri ve okulları enkaz haline geldi ve birçoğu hala geçici barınaklarda yaşıyor” diye belirtti.



Sürecin duygusal etkilerinin, çocuklar üzerinde etkisini göstermeye devam ettiğini belirten Save the Children, birçok çocuğun uyuyamadığını, stres ve endişe belirtileri gösterdiğini kaydetti.