Save the Children: İsrail, ekimden bu yana en ölümcül okul saldırısını gerçekleştirdi

İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, İsrail'in ölümcül okul saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Bölge direktörü Tamer Kirolos, İsrail'in Gazze'deki el-Tabin okuluna düzenlediği ve 100'den fazla kişinin ölümüne yol açan saldırıyı "geçen ekim ayından bu yana bir okula düzenlenen en ölümcül saldırı" olarak nitelendirdi.



Kirolos, "Şafak namazı için okulda bulunan çok sayıda çocuk ve insan da dahil olmak üzere, bunun yol açtığı zararı görmek yıkıcı" dedi.



Bu sabah Gazze'ye düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananlar arasında çok sayıda çocuğun olduğu bildirilirken, Kirolos, "Ekim ayından bu yana ölen ve yaralananların ve nüfusun yaklaşık yüzde 40'ını çocukların oluşturduğunu" söyledi.



Açıklamasının devamında, "Siviller, çocuklar korunmalıdır. Bunun gerçekleşmesinin öngörülebilir tek yolu acil ve kesin bir ateşkestir" diye konuştu.

İsrail ordusu bu sabah, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı El-Tabin okula saldırı düzenledi ve en az 100 Filistinli'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Filistin Sivil Savunma sözcüsü Mahmoud Bassal, yerleşkede yaklaşık 6 bin kişinin barındığını, öldürülenlerin arasında en az 11 çocuk ve 6 kadının da yer aldığını bildirdi.