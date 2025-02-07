Savunma Bakanı'ndan ilk açıklama: Suriye'deki Rus üslerine ne olacak?

Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Rus üsleri hakkında açıklamada bulundu.

Ebu Kasra, Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan röportajında Rusya'nın Esad rejimine destek vermesine atıfta bulunarak, "Siyasete kalıcı düşmanlar yoktur." dedi.

Murhaf Ebu Kasra, Rusya'nın Tartus'taki donanma üssü ve Hmeymim Hava Üssünü kullanmasına izin verip vermeyeceği sorusuna, "Eğer Suriye bundan çıkar sağlayacaksa izin veririz" dedi.



HASSAS GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Suriye Savunma Bakanı, ülkesinin birden fazla ülkeyle savunma anlaşmaları yapmayı değerlendirdiğini de belirtti. ABD ve Türkiye'nin Suriye'deki üslerinin statüsü konusunda hassas görüşmeler yürüttüklerini vurguladı.



Ebu Kasra, Ankara ile yapılacak yeni askeri anlaşmaların ülkedeki Türk askerlerinin sayısının azaltılması veya başka yerlere dağıtılmasını içerebileceğini belirtti.

ABD'NİN ASKERİ VARLIĞI



Ülkenin kuzeydoğusunda ABD'nin askeri varlığını sürdürüp sürmeyeceğini müzakere etmeye devam ettiklerini de vurgulayarak, "Herkes Trump'ın iktidara gelmesini bekliyordu. Meselenin Suriye hükümeti ve ABD yönetimi arasında görüşülmesi biraz zaman alacak." dedi.



Suriye Savunma Bakanı, ana omurgasını PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG ile yürütülen müzakerelerle ilgili açıklama yapmaktansa kaçındı. Sorunun diplomatik yollarla çözüleceğine inandığını söyledi.



"Askeri çözüm her iki tarafta da kan dökülmesine yol açar. Değerlendirmelerimiz çözümün barışçıl olacağı yönünde ancak askeri çözümü de reddetmiyoruz" dedi.

SİLAHLI GRUPLAR SAVUNMA BAKANLIĞI BÜNYESİNDE



Ebu Kasra yaklaşık 100 silahlı grubun savunma bakanlığı bünyesine katılmayı kabul ettiğini de belirtti.

Ahmed El Awda'nın da aralarında bulunduğu bazı silahlı grup liderlerinin savunma bakanlığı bünyesine girmekte direnç gösterdiğini söyledi. Tüm silahlı grupların dağıtılacağının altını çizdi.