Schengen bölgesi için yeni sistem

Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, 10 Kasım'dan itibaren kısa süreli kalışlar için Avrupa ülkelerine seyahat eden, üçüncü ülke vatandaşları yeni kurallara tabi olacağını açıkladı.



Elektronik giriş çıkış sistemiyle AB'de vizeye tabi olmayan ülke vatandaşlarının bile kişisel verileri dijital olarak toplanacak.



Yeni sistem, AB vatandaşı olmayan üçüncü ülke vatandaşlarının pasaportlarının elle damgalanmasının yerini alacak.



Bu kişilerin giriş, çıkış, reddedilme ve kalış süreleri dijital olarak kaydedilecek. Sınır yönetimini modernize edecek olan bu yeni sistem, AB'ye yasadışı göçü önlemeyi ve Avrupa vatandaşlarını korumayı amaçlıyor.