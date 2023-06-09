Schengen vizesi nedir, nasıl alınır? Schengen'e üye olan ülkeler hangileri?

SCHENGEN VİZESİ NASIL ALINIR?



Şubat 2020 itibariyle schengen üyesi ülkelere elektronik başvuru yapılabilmektedir. Başvuru formlarını elektronik ortamda doldurup imzalayıp başvurular iletilebilir.



Ayrıca gitmek istenilen yerin temsilciliği aracılığı ile de Schengen vizesi alınabilir. Vize başvurusunda bulunacak kişiler, öncelikle ilgili kurumun talep ettiği belgeleri temin ettikten sonra internet üzerinden e-randevu alarak işlemini tamamlayabilir.



Örneğin Hollanda vizesi için aracı kurumun sitesinden randevu aldıktan sonra vize evraklarınızı tamamlayarak başvuru yapmanız yeterli olacaktır.



Vizeyi aldıktan sonra birlik üyesi ülkeler arasında izin süreniz dahilinde dolaşabilirsiniz. Buradaki önemli nokta, ilk girişin vize alınan ülkeden yapılması gerektiği. Daha sonrasında diğer ülkelere giriş yapabilirsiniz.



Örneğin Avusturya-Belçika-Çek Cumhuriyeti turu yapmak istiyorsunuz ve Schengen vizesine Avusturya üzerinden başvurdunuz. Avusturya’ya giriş yaptıktan sonra bu iki ülkeye de pasaportunuzla geçiş yapabilirsiniz.

SCHENGEN'E ÜYE OLAN ÜLKELER

Schengen’e üye ülkeler aşağıda sunulmaktadır:



Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.



AB’ye üye olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein da Schengen bölgesine dahildir.



Bir yabancı Schengen bölgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile girdiğinde diğerine serbestçe seyahat edebilmektedir. Bununla birlikte, Schengen vize rejimi yönetmeliği uyarınca, Schengen vizesi ilk defa kullanılırken vizenin alındığı ülkeye giriş yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Örneğin, İtalya’nın Temsilciliklerinden alınan vize ile önce İtalya’ya giriş yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, Schengen bölgesine seyahat edecek vatandaşlarımızın vizelerini ilk giriş yapacakları ülkenin temsilciliğinden almaları hususu önem taşımaktadır.



Schengen ülkeleri ortak Schengen Information System-SIS adı verilen bir veri tabanından yararlanırlar. Bu veri bankasında, Schengen ülkelerine girmesi gereken kişilerle ilgili bilgiler başta olmak üzere çeşitli bilgiler yer alır ve üye ülkelerin yetkili makamlarının kullanımına açıktır.