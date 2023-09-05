Scholz "korsan bandıyla" çalışıyor

Spor sırasında düşerek yüzünden yaralanan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, partisinin çalışmalarına "korsan bandı" olarak bilinen siyah göz bandıyla katıldı.

Scholz "korsan bandıyla" çalışıyor

Spor sırasında yaralanan Başbakanı Olaf Scholz, çalışmalara devam ediyor.

Scholz, daha önce sosyal medyadan göz bandı taktığı fotoğrafı esprili bir dille paylaşmış ve durumunun göründüğü kadar kötü olmadığı söylemişti.

Hafta sonu koşu yaparken yüz üstü düşerek yaralanan 65 yaşındaki Almanya Başbakanı, kamuoyunun karşısına ilk kez çıktı.

Partisinin parlamentodaki çalışmalarına katıldı.

Scholz "korsan bandıyla" çalışıyor - 1

Başbakanın birkaç hafta daha göz bandı takmak zorunda kalacağı belirtildi.

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