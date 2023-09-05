Scholz "korsan bandıyla" çalışıyor

Spor sırasında yaralanan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, çalışmalara devam ediyor.

Scholz, daha önce sosyal medyadan göz bandı taktığı fotoğrafı esprili bir dille paylaşmış ve durumunun göründüğü kadar kötü olmadığı söylemişti.



Hafta sonu koşu yaparken yüz üstü düşerek yaralanan 65 yaşındaki Almanya Başbakanı, kamuoyunun karşısına ilk kez çıktı.



Partisinin parlamentodaki çalışmalarına katıldı.

