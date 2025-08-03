SDG, Münbiç'te Suriye ordusuna saldırdı

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Münbiç'teki saldırıda 4 ordu personeli ve 3 sivilin yaralandığı belirtildi. Açıklamada "SDG'nin saldırısı sorumsuzca ve sebebi bilinmiyor" ifadelerine yer verildi.

Omurgasını PYD/YPG'nin oluşturduğu SDG'nin Suriye ordusuna entegre edilmesi planlanıyor. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, SDG'nin entegrasyon sürecinin zaman alabileceğini vurgulamıştı.

Suriye hükümeti ile SDG arasında entegrasyon konusunda Paris'te yapılması planlanan toplantı ertelenmişti.