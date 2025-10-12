SDG'den Suriye açıklaması: Suriye ordusunun bir parçası olacak

Omurgasını PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri 10 Mart mutabakatına uyacağına dair sinyaller veriyor.

SDG Komutanı Mazlum Abdi, Şam görüşmelerinde kapsamlı ateşkes ve diyaloğu üst düzeyde sürdürme konusunda mutabık kalındığını aktardı.

SDG'den bir heyetin Suriye hükümetini ziyaret edeceğini belirten Abdi, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda Şam ile benzer görüşlere sahip olduklarını söyledi.

Suriye hükümetinin merkezi olmaması gerektiğini savunurken, "İlerleyen zamanlarda bu konuda görüşmeler olacak ve bazı değişikliklerin yapılması kaçınılmaz.” ifadelerini kullandı.

SDG'nin Suriye Ordusu'nun bir parçası olacağını söyleyen Mazlum Abdi, İç güvenlik güçlerinin de Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlanacağını belirtti.

Bu konuda sözlü bir mutabakata varıldığını aktardı.