Suriye Demokratik Güçleri isimli örgütün eş başkanı İlham Ahmed'in açıklamaları, ABD ve İngiliz basınında yine ilk sayfalarda yer buluyor.



Türkiye'nin güvenlik bölgesi inşa etme bahanesiyle Suriyeli Kürtlere saldıracağını iddia eden İlham Ahmed, Batı başkentlerini bu konuda uyardıklarını belirtiyor.



İngiliz The Guardian gazetesine konuşan İlham Ahmed, Suriye Demokratik Güçleri'nden bir heyetin Washington, Londra ve Paris'te üst düzey yetkililerle bir araya geldiğini, bu görüşmelerden sonra kendilerine desteğin arttığını anlatıyor.



İlham Ahmed'e göre, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı askeri harekat Suriye'de uyuyan DAEŞ hücrelerini harekete geçirecek.



"Türkiye kuzey Suriye'ye girmesin" kampanyasına en olumlu cevabı Fransa'dan aldıklarını söyleyen İlham Ahmed, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'ndan üyelerin de kendilerine destek verdiklerini ifade ediyor.



Geçtiğimiz hafta İlham ahmed ile görüşen Cumhuriyetçi Partili senatör Marsha Blackburn ile Demokrat Partili Temsilciler üyesi Tammy Duckworth, Trump yönetiminden Türkiye’nin Suriye'deki YPG güçlerine yönelik saldırılarını engellemesi çağrısında bulunmuştu.



İki kadın politikacının kaleme aldığı çağrı mektubunda, "ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararından vazgeçilmesi" istenmişti.

