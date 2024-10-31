Seçim mitinginde facia: Köprü çöktü, 7 kişi hayatını kaybetti

Endonezya’da seçim mitingi facia ile sonuçlandı. Halk, yerel seçim adayını karşıladığı sırada bulundukları köprü çöktü. 7 kişi hayatını kaybetti.

Seçim mitinginde facia: Köprü çöktü, 7 kişi hayatını kaybetti

’nın Maluku eyaletinde seçim mitingi faciayla sonuçlandı.

Hatta Adası’nda yerel yönetici adayı Andi Munaswir'in destekçileri tarafından karşılandığı köprü çöktü.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, dün meydana gelen olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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