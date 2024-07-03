Seçim öncesi kritik karar: ABD, Çinli göçmenleri sınır dışı etti

The Guardian'ın haberine göre, ABD'nin İç Güvenlik Bakanlığı, beş yıl aradan sonra ilk kez büyük charter uçuşuyla 116 Çinli göçmeni geri gönderdiğini açıkladı.



İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas yaptığı açıklamada, "Göçmenlik yasalarımızı uygulamaya devam edeceğiz ve ABD'de kalmak için yasal bir dayanağı olmayan kişileri sınır dışı edeceğiz" dedi.



Hafta sonu gerçekleşen uçuş, ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Çinli göçmenler konusunda yaşanan yoğun siyasi tartışmaları alevlendirdi.

GÖÇMENLERLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMEDİ

Bakanlık, Çin ile birlikte "düzensiz göçü azaltmak ve caydırmak ve genişletilmiş kolluk kuvvetleri çabaları yoluyla yasadışı insan kaçakçılığını engellemek" için çalıştığını söyledi . Göçmenlerin ABD'de ne kadar süredir bulunduğuna dair sorulara yanıt vermedi.

Bakanlık, gelecekte daha fazla sınır dışı uçuşu için Çin ile birlikte çalışıldığını söyledi ancak bir sonrakinin ne zaman gerçekleşeceğine dair bir takvim açıklanmadı.

ÇİN VE ABD ARASINDA GÖÇMEN SORUNU

Son yıllarda ABD, Çin'in onları geri almaya direnmesi nedeniyle Amerika'da kalma hakkı olmayan Çinli vatandaşları geri göndermekte zorluk çekiyor.

Geçtiğimiz yıl ABD, Meksika'dan ülkeye yasadışı giren Çinli göçmen sayısında artış gördü.

ABD sınır yetkilileri, 2023 yılında sadece güney sınırında 37 binden fazla Çin vatandaşını tutukladıklarını açıkladılar; bu rakam bir önceki yılın on katıydı.

TRUMP'IN GÖÇ POLİTİKASI

Öte yandan, ABD'nin bu tür sınırdışı işlemlerinin siyasi bir bağlamda da ele aldığı görülüyor. Çin göçü, Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi tartışmaların odak noktası haline gelmiş durumda; özellikle Cumhuriyetçi politikacılar ve eski Başkan Donald Trump, bu konuda sık sık çıkışlar yapıyor ve göçmenlerin ABD'ye gelme nedenleri konusunda şüphelerini dile getiriyor.



Asyalı savunuculuk örgütleri, bu söylemin Asyalılara yönelik tacizi teşvik edebileceğinden endişe ederken, göçmenler de yoksulluk ve baskıdan kaçmak için geldiklerini söylüyor.