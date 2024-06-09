"Seçim sonuçları savaş ve barışın ifadesi olacak"

Sonuçları merakla beklenen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bugün oy verme işlemi sona erecek.

Perşembe günü Hollanda'da başlayan oy verme işlemi Macaristan dahil çoğu Avrupa ülkesinde bugün devam ediyor.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Bu akşam belli olacak seçim sonuçlarını, Avrupa halkının savaş barış hakkındaki görüşlerinin ifadesi olarak değerlendirebiliriz" dedi.

Bunun "işin yarısı" olduğunu söyleyen Orban, "Diğer yarısını ABD başkanlık seçimlerinde Amerikan halkının yapması gerekecek. İşte o zaman barış olabilir" ifadelerini kullandı.

AP haber ajansını bildirdiğine göre Orban'ın iktidardaki Fidesz partisinin, komşu Ukrayna'daki savaşın Macaristan'ı doğrudan etkileyecek şekilde tırmanabileceği korkusuyla yürüttüğü kampanyanın ardından oyların görece çoğunluğunu alması bekleniyor.



Orban, Avrupa genelinde Ukrayna'ya askeri destek verilmesine karşı çıkan partilerin Avrupa Birliği yasama organında çoğunluğu elde etmesini umduğunu söyledi.

Seçimlerde aşırı sağın hiç olmadığı kadar güçlenmesi bekleniyor.