"Seçim sonuçları savaş ve barışın ifadesi olacak"

Avrupa Parlamentosu seçimleri için oyunu kullanan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Sonuçlar Avrupa halkının savaş ve barış hakkındaki görüşlerinin ifadesi olacak" dedi.

"Seçim sonuçları savaş ve barışın ifadesi olacak"

Sonuçları merakla beklenen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bugün oy verme işlemi sona erecek.

Perşembe günü 'da başlayan oy verme işlemi dahil çoğu Avrupa ülkesinde bugün devam ediyor. 

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Bu akşam belli olacak seçim sonuçlarını, Avrupa halkının savaş barış hakkındaki görüşlerinin ifadesi olarak değerlendirebiliriz" dedi.

Bunun "işin yarısı" olduğunu söyleyen Orban, "Diğer yarısını ABD başkanlık seçimlerinde Amerikan halkının yapması gerekecek. İşte o zaman barış olabilir" ifadelerini kullandı.

AP haber ajansını bildirdiğine göre Orban'ın iktidardaki Fidesz partisinin, komşu Ukrayna'daki savaşın Macaristan'ı doğrudan etkileyecek şekilde tırmanabileceği korkusuyla yürüttüğü kampanyanın ardından oyların görece çoğunluğunu alması bekleniyor.

Orban, Avrupa genelinde Ukrayna'ya askeri destek verilmesine karşı çıkan partilerin yasama organında çoğunluğu elde etmesini umduğunu söyledi.

Seçimlerde aşırı sağın hiç olmadığı kadar güçlenmesi bekleniyor.

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