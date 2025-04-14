Seçim tarihi üzerine bahis oynayan eski vekil hakim karşısına çıkacak

İngiltere’de 2024 yılında yapılan erken genel seçimin ne zaman gerçekleştirileceğine dair bahis oynadığı iddia edilen 15 şüpheliye resmi olarak suçlama yöneltildi.

İngiltere’deki Muhafazakar Parti iktidarı döneminde yaşanan olayla bağlantılı olarak hakim karşısına çıkmasına karar verilen isimler arasında, Muhafazakar Parti’nin eski milletvekillerinden Craig Williams da yer aldı. Diğer şüphelilerin de Muhafazakar Parti mensubu olduğu, aralarında partiden üst düzey isimlerin de bulunduğu belirtildi.



PARTİ, WILLIAMS’A OLAN DESTEĞİNİ KESMİŞTİ



The Guardian gazetesinin haberine göre, Kumar Komisyonu, 4 Temmuz’da yapılan seçimden günler önce seçim tarihi konusunda bahis oynadıkları iddia edilen 15 kişiye bahisle bağlantılı “hile” suçlaması yöneltti.



Williams, Montgomeryshire milletvekiliydi ve dönemin başbakanı Rishi Sunak’ın meclis özel sekreteriydi. Fakat seçim tarihi ile ilgili bahis oynadığı iddialarının basına yansımasının ardından Williams, partisinin desteğini kaybetmişti.

Bu bağlamda hakkında suçlama yöneltilen isimler arasında Galler Meclisi’nden Russell George, temmuzdaki seçimde Muhafazakar Parti’den aday olan ancak benzer şekilde partisinin desteğini kaybeden Laura Saunders ve Saunders’in eşi ve Muhafazakar Parti’nin kampanya direktörü Tony Lee gibi isimler yer aldı. Suçlama yöneltilen 15 kişinin bazılarının Muhafazakar Parti ile mevcut ya da eski bağlantılarının olduğu ifade edildi.



TEMMUZ AYINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR



Kumar Komisyonu’nun açıklamasına göre, hakkında suçlama yöneltilen isimler, 13 Temmuz 2025 tarihinde Westminster’daki Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılacak.

Açıklamada, soruşturmada “bahis piyasalarında haksız avantaj elde etmek için gizli bilgi kullandığından şüphelenilen kişilere” odaklanıldığı belirtildi, özellikle “teklif edilen seçim tarihi konusunda önceden edinilmiş olabilecek bilgilere” işaret edildi. Komisyon, bu tür eylemlerin 2005 tarihli Kumar Yasası kapsamında suç olduğunu belirtti.

