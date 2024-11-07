Seçim ertesi ABD'den İsrail'e yeni savaş uçakları: F-15'ler için dev anlaşma

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'e askeri desteği sürdürüyor.

İsrail Savunma Bakanlığı, 5,2 milyar dolar değerinde 25 adet gelişmiş ABD yapımı F-15 uçağı alımı için anlaşma imzalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı dün gece Amerikan Boeing şirketi tarafından üretilen 25 gelişmiş savaş uçağı satın alacağı yeni nesil F-15 uçaklarının satın alınmasına ilişkin dev anlaşmayı imzaladı” denildi.

Yaklaşık 5,2 milyar dolar tutarındaki işlemin Amerikan yardım fonlarından gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca anlaşmanın, gelecekte 25 ilave uçak satın alma opsiyonunu da içerdiği belirtildi.



ABD, İsrail'in en büyük silah tedarikçisi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre 2023 yılında İsrail'in silah ithalatının yüzde 69'u ABD'den geldi.

SIPRI, 2023 yılı sonunda ABD'den İsrail'e binlerce güdümlü bomba ve füze teslim edildiğini kaydetti. F-35 ve F-15 savaş uçakları da Ocak 2024'te ABD'den İsrail'e gönderildi.



İsrail ayrıca bölgesel bir çatışma durumunda askerlerine önceden malzeme sağlamak ve acil durumlarda İsrail'in silahlara hızlı erişimini sağlamak için kurulan büyük bir ABD silah deposuna da ev sahipliği yapıyor.