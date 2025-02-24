Seçimi kazandı, Netanyahu'yu aradı: Almanya'nın yeni başbakanı yakalama kararına meydan okuyacak

Almanya'nın yeni başbakan olması beklenen Hristiyan Demokratlar lideri Merz, Uluslararası Ceza Mahkemesinin yakalama kararına meydan okuyarak İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Almanya'ya davet edecek.

Seçimi kazandı, Netanyahu'yu aradı: Almanya'nın yeni başbakanı yakalama kararına meydan okuyacak

Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre 'da seçimi kazanan Friederich Merz, Netanyahu ile telefonda görüştü.

Hristiyan Demokratlar (CDU) parti sözücü, Almanya'nın müstakbel başbakanı Muhafazakar lider Merz'in Uluslararası Ceza Mahkemesine meydan okuyarak onu Almanya'ya davet edeceğini söyledi.

Merz, "Netanyahu Almanya'yı ziyaret etmek isterse tutuklanmamasını sağlamak için yol ve yöntemler bulacağız" diye konuştu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında Gazze'deki katliamlar nedeniyle yakalama kararı çıkarmıştı.

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