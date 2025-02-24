Seçimi kazandı, Netanyahu'yu aradı: Almanya'nın yeni başbakanı yakalama kararına meydan okuyacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre Almanya'da seçimi kazanan Friederich Merz, Netanyahu ile telefonda görüştü.

Hristiyan Demokratlar (CDU) parti sözücü, Almanya'nın müstakbel başbakanı Muhafazakar lider Merz'in Uluslararası Ceza Mahkemesine meydan okuyarak onu Almanya'ya davet edeceğini söyledi.

Merz, "Netanyahu Almanya'yı ziyaret etmek isterse tutuklanmamasını sağlamak için yol ve yöntemler bulacağız" diye konuştu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında Gazze'deki katliamlar nedeniyle yakalama kararı çıkarmıştı.