Seçimlere aday olamayan Le Pen: "Tamamen siyasi bir karar"

Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen, "kamu fonlarını zimmetine geçirmek" suçlamasıyla 5 yıl seçilme yasağına ve 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Paris'te mahkemede görülen davada Le Pen, karar açıklanmadan duruşma salonunu terk etti.



Le Pen, kararın "siyasi" olduğunu savunarak "Bu karar sadece beni değil, bana oy veren milyonlarca kişiyi de engellemeyi amaçlıyor" dedi. Kararın tersine çevrilmesi için tüm hukuki yolları deneyeceğini belirtti.



Fransız lider, 2'si kapalı olmak üzere toplam 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu cezayı hapishanede değil, elektronik kelepçeyle evinde çekecek. Ayrıca 100 bin euro para cezası ödemesi gerekecek.



2027 SEÇİMLERİNE ENGEL



Le Pen'e getirilen 5 yıllık seçilme yasağı, onun 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacağı anlamına geliyor. Fransız televizyonu TF1'e konuşan Le Pen, "Demokratik sücrete bu kadar açıktan müdahale edilmesini beklemiyordum" ifadelerini kullandı.



SİYASİ KRİZ KAPIDA MI?



Fransa'da siyasi analistler, bu kararın ülkede yeni bir siyasi krize yol açabileceğini belirtiyor. Avrupa Parlamentosu ödeneklerini usulsüz kullanmakla suçlanan Marine Le Pen ve partisinin, bu gelişmenin ardından hükümeti düşürmeye yönelik daha agresif bir tutum izleyebileceği ifade ediliyor.



Ulusal Bütünleşme Partisi lideri Jordan Bardella da sert bir açıklama yaparak "Bugün mahkum edilen sadece Marine Le Pen değil, Fransız demokrasisi infaz edildi" dedi.



RUSYA'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA



Rusya'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. Kremlin, "Fransa'nın iç işlerine karışmak istemiyoruz ancak demokratik normları ihlal eden Avrupa başkenti sayısı her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı.



Bu gelişmenin, Fransa'daki siyasi dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu.