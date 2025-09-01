Şef Gordon Ramsay kansere yakalandı: Güneş kremini unutmayın

57 yaşındaki İskoç şef Gordon Ramsay, cilt kanseri teşhisi aldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafta, kulağının altından boynuna uzanan bir bandaj görülen Ramsay, ameliyat olduğun belirtti ve "Bunun bir estetik operasyon olmadığını garanti ederim!" diyerek espri yaptı.



Uzun süreli ultraviyole ışınlarına maruz kalma nedeniyle oluştuğu düşünülen bir cilt kanseri türü olan bazal hücreli karsinoma yakalanan şef, ayrıca takipçilerini “Lütfen bu hafta sonu güneş kremi sürmeyi unutmayın” diyerek uyardı.



Ramsay ayrıca takipçilerinin "şüpheli lekeler için düzenli olarak dermatoloğa gitmelerini" tavsiye etti.