Seferberlik yasası devrede: "Ukraynalı erkekler askerlikten kaçıyor"

Cephedeki birliklerin ciddi şekilde azalmasıyla, Ukrayna parlamentosu, tüm askerlik çağındaki erkeklerin 16 Temmuz'a kadar kişisel verilerini çevrimiçi olarak veya askeri ofislerde yenilemelerini gerektiren seferberlik yasasını kabul etti.

Bu yasanın gerekliliklerini yerine getirmemek suç sayılıyor. Yasa ayrıca Ukrayna'nın asgari askerlik yaşını 25'e düşürdü.

ÜLKEDEN KAÇIŞ BİLETİ BİNLERCE DOLAR



Ukrayna, Rusya'nın işgaline karşı kendini savunmak için askerlik hizmetini artırmaya hazırlanırken, askerlik bürolarına kayıt yaptırmak için bu hafta önemli bir son tarih verdi.



Seferberlik yasası devreye girerken bazı erkekler, ülkeyi yasadışı yollardan terk etmek için binlerce dolar ödeyerek askerlikten kaçıyor.

5 BİN DOLARDAN YÜKSEK ÜCRET



Ukraynalı yetkililere göre, sınır geçişlerinde yardımcı olan kaçakçılar genellikle 5 bin dolardan fazla ücret alıyor. Yakalananlar ise çoğu zaman kaçınmak istedikleri şeyle, yani askerlikle karşı karşıya kalıyor.



Mayıs ayı sonlarında sınırı geçmek için 8 bin dolar ödeyen 37 yaşındaki Oleksandr, "Asıl mesele, bir noktada fark ettiğim şeydi. Beni korkutan şey seferber olup olmama konusunda kendi kararlarımı veremeyecek olmam, özgürlüğümün kaderine karar veremeyecek olmamdı" diye konuştu.

Bazı erkeklerin askerlikten kaçmak için göze aldıkları yüksek maliyetler ve riskler, Ukrayna toplumunda giderek artan gerginliği gözler önüne seriyor.

"500 BİN ASKERE İHTİYAÇ VAR"



Rusya'nın işgalinden iki yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, insanlar orduyu güçlü bir şekilde destekliyor ancak daha önce gönüllü olarak savaşmamış olan erkeklerin çok azı şimdi bunu yapmak istiyor.



Ukraynalı yetkililer kaç kişiyi askere almayı planladıklarını belirtmedi.



Ancak eski Genelkurmay Başkanı General Valeri Zalujni daha önce rütbeleri yenilemek için 500 bin kadar askere ihtiyaç duyulduğunu öne sürmüştü.



Şubat 2022'de sıkıyönetim ilan edildiğinden beri 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin izinsiz ülkeden ayrılması yasaklandı.