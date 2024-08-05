İran'dan misilleme uyarısı: "Şehirlerinizi terk edin, Ebabil'in ordusu intikam için geliyor"

Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast sonrası Ortadoğu’da gerilim had safhada. Tahran yönetiminin resmi Arapça hesabından paylaşılan görselde, İran güçlerinin İsrail'in Akdeniz kıyısındaki şehri hedef aldığı görüldü.

İran'dan misilleme uyarısı: "Şehirlerinizi terk edin, Ebabil'in ordusu intikam için geliyor"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da 'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından 'da gerilim tırmanmaya devam ediyor.

İran ve bölgedeki müttefikleri daha önce yaptıkları açıklama "intikam" sözü vermişti.

İran'ın resmi Arapça sosyal medya hesabından bugün yapılan paylaşım gündem oldu. 

Akdeniz kıyısındaki bir İsrail şehrinin semalarında uçan kamikaze silahlı insansız hava araçlarını gösteren fotoğrafta, "Şehirlerinizi terk edin, Ebabil'in ordusu intikam için geliyor" ifadeleri yer alıyor.

İran'dan misilleme uyarısı: "Şehirlerinizi terk edin, Ebabil'in ordusu intikam için geliyor" - 1

HİZBULLAH SALDIRILARINDA BİR ASKER VE SUBAY YARALANDI 

Öte yandan Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA'larla düzenlenen saldırıda bir subay ile bir askerin yaralandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA’larla düzenlenen saldırıyı Hizbullah'ın yaptığı ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun yaptığı soruşturma sonucu, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Ayelet Hashahar yerleşim yeri yakınlarındaki bir askeri üssü hedef aldığı belirtildi.

Lübnan'daki Hizbullah hareketinden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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