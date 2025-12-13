Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay’ın hayati riski sürüyor

Manisa Şehir Hastanesi’nden yapılan açıklamada, kolon kanseri nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın solunum cihazına bağlı olarak takip edildiği ve hayati riskinin devam ettiği bildirildi.



Manisa Şehir Hastanesi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda takip edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın destek tedavileri devam etmekte olup, hayati riski sürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”



Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Manisa Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Durbay’ın klinik durumu ağırlaşmış ve entübe edilmişti.