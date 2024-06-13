Sekiz AB bakanı, Rus diplomatların serbestçe dolaşmasının yasaklanmasını istedi

Sekiz Avrupa Birliği ülkesinin dışişleri bakanları, Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Josep Borrell'e 11 Haziran'da bir mektup gönderdi.

Çekya, Danimarka, Hollanda, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve Romanya dışişleri bakanları, mektupta, Borrell'in Rus diplomatların Schengen bölgesindeki hareketlerini kısıtlamasını istedi.



Rus diplomatik pasaport sahiplerinin vizesiz Schengen bölgesinde serbest dolaşımının "kötü niyetli faaliyetleri" kolaylaştırdığı iddia edilirken, Moskova'nın AB içinde ayrılık tohumları ekme girişimlerini hızlandırdığı endişesi dile getiriliyor.



Sekiz bakan, "AB'nin Rus diplomatik misyon mensuplarının ve aile üyelerinin hareketlerini sadece akredite oldukları devletin topraklarıyla sınırlandırması gerektiğine inanıyoruz" dedi.



Bakanlar, önerilen tedbirin "Rus ajanlarının faaliyet alanını önemli ölçüde daraltacağını" da sözlerine ekledi.



AB ülkeleri, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana topraklarındaki Rus diplomat sayısını önemli ölçüde azaltmış durumda.



Bakanlar, "istihbarat, propaganda ve hatta sabotaj eylemlerinin hazırlanmasının AB'deki çok sayıda Rus 'diplomatının' ana iş yükü olduğunu" ifade etti.