Sekiz ay sonra bir ilk: Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı açıldı

Filistin topraklarının ana giriş ve çıkış noktası olan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı, Filistinli hastaların geçişine açıldı.

Sınır kapısı, hasta ve yaralıların tıbbi tedavi görmek üzere Gazze'den Mısır'a geçebilmeleri için Mayıs 2024'ten bu yana ilk kez açılıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 50 hastanın Refah'tan Mısır'a geçtiğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapılmıştı. Açıklamada, "İlk hasta ve yaralı grubu, 1 Şubat 2025 Cumartesi günü Refah Sınır Kapısı'ndan yola çıkacak" ifadelerine yer verilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) hasta ve yaralıları taşıyan otobüslerin hazırlanıp Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket etmesi için çalışma yapacağı belirtilmişti.