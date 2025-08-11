Sel, 110 milyon yıllık ayak izlerini açığa çıkardı

University of Texas Austin’den paleontologlar, bu izlerin bir kısmının daha önce tespit edildiğini, ancak bazıların ilk kez sel sularının yıkamasıyla gün yüzüne çıktığını belirtiyor.

Washington Times'ın haberine göre uzmanlar, izlerin bazılarının Acrocanthosaurus benzeri iki ayaklı bir etçil dinozora ait olduğu düşünüyor.



Ayrıca, bir kısım izin de Teksas'ın simgelerinden olan Paluxysaurus benzeri büyük otçul bir dinozora ait olabileceğini belirtiyor.