Sel uyarısı yok sayıldı, çocuklar öldü: "Kaçmak için 3 saatleri vardı"

ABD'nin Teksas eyaletinde 4 Temmuz'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden çocuklarla ilgili sarsıcı bir iddia ortaya atıldı.



AccuWeather Baş Meteoroloğu Jonathan Porter, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, yetkililerin faciadan önce kendilerinden gelen hayati uyarıyı dikkate alması halinde kızların hala hayatta olabileceğini söyledi.



KAÇMAK İÇİN SAATLERİ VARDI



Camp Mystic’in bulunduğu Hunt, Teksas bölgesini hedef alan ve “sel riski hayati” uyarısı içeren resmi bildirim, Ulusal Hava Servisi’nden (NWS) tam 30 dakika önce, 4 Temmuz gece yarısı saat 00:44’te yapıldı.



Uyarıda, “Sel an meselesi. Sokaklar, dereler ve alçak bölgeler hızla su altında kalabilir. Su birikintilerine girmeyin, akıntı, çökme ve yarıklar olabilir. Derhal yüksek yerlere çıkmaya hazır olun” deniyordu.



Porter’a göre, selin zirve yaptığı 04:30’a kadar geçen üç saatlik sürede yetkililer harekete geçebilirdi.



KAMPIN KRİZ PLANI VARDI, AMA...



Camp Mystic yöneticileri, felaketten sadece iki gün önce eyalet yetkililerine bir acil durum planı sunmuştu.



Ancak, bu planın uygulamaya geçirilip geçirilmediği hala belirsizliğini koruyor. Tweety ve Richard "Dick" Eastland çiftinin kampın sahipleri olduğu belirtiliyor. 70 yaşındaki Dick Eastland, 4 Temmuz gecesi çocukları kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti.



YETKİLİLER NEDEN UYARILARA KULAK ASMADI?



Resmi meteoroloji servisi kendi uyarısını 01:14’te yayımlayarak Hunt da dahil olmak üzere bölgedeki ani sel riskinin “hayati tehlike” taşıdığına dikkat çekti. AccuWeather’ın verileri, çok daha önce ve net bir dille uyarıda bulunulduğunu ortaya koyuyor.



Uzmanlar, Camp Mystic trajedisinin “öngörülemez” olmadığını, Teksas Hill Country bölgesinin ABD’de “ani selin başkenti” olduğunu ve bu tür felaketlerin daha önce de yaşandığını belirtti.



Hatta bölgedeki acil durum yetkililerinin, felaketten bir gün önce sel riski konusunda bilgilendirildiğini de ekledi.



DOĞAL DEĞİL İHMALLER ZİNCİRİ



Porter, yaşananların “doğal afet” olmaktan çok, “zincirleme bir ihmal” olduğunu öne sürdü. “Güvenlik tedbirleri yalnızca büyük kalabalıklar için değil, çocuklar için de 7/24 işletilmeli” dedi.



4 Temmuz’daki yağış hızının saatte 2 ila 4 inç olduğunu ve bu durumun “duvar gibi bir su kütlesi” oluşturduğu belirtildi.“Bu seviyede bir su baskını, son 10 yılda görülmemişti.



Bu trajediye dair yanıt bekleyen en önemli soru şu: Erken gelen uyarılar neden dikkate alınmadı ve bu ihmalin bedeli kaç cana mal oldu?