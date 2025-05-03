Selanik'te bir kadının taşıdığı bomba elinde patladı

Yunanistan polisi, kuzeyindeki Selanik kentinde bir kadının taşıdığı bombanın elinde patlaması sonucu öldüğünü açıkladı.

Polis, 38 yaşındaki kadının bombayı yerel saatle sabah 5 sıralarında yakındaki bir bankanın dışına yerleştirmek üzere taşıdığının anlaşıldığını söyledi.



Patlama nedeniyle birkaç vitrin ve araç hasar gördü.



Radikal sol gruplarla olası bağlantılarını araştırdıklarını söyleyen polise göre, kadın daha önce birkaç soyguna katıldıktan sonra yetkililer tarafından tanınıyordu.

