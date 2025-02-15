Selçuk Bayraktar, Piaggio Aerospace uçağıyla İtalyan devinin fabrikasına indi

Piaggio Aerospace'in satışı için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren, dünyanın en büyük silahlı insansız hava aracı şirketi Baykar olmuştu. Baykar, çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazanmıştı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI



Süreç kapsamında Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın katılımıyla Cenova'da bulunan Piaggio Aerospace tesislerinde bir toplantı gerçekleştirildi.



Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın katılımıyla şirketin tesislerinde yapılan toplantıda sendikalarla toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Cenova'da bulunan Piaggio Aerospace tesislerinde, İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Sayın Adolfo Urso ve Eyalet Başkanı Sayın Marco Bucci eşliğinde ulusal ve bölgesel sendikalarla bir araya geldik. Toplu iş sözleşmesini başarıyla imzalayarak işbirliğimizi güçlendirdik. Havacılık ve savunma sanayisinde ortak vizyonumuzla teknoloji ve üretimde yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.