Selefinden Zelenski’ye eleştiri: “Yaptıklarının Rusya’da olanlardan farkı yok”

Rusya-Ukrayna savaşı 3 yılı aşkın süredir devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de savaş sırasında attığı bazı adımlar ve sergilediği bazı yaklaşımlar dolayısıyla eleştiri ile karşı karşıya kalıyor. Zelenski’yi eleştiren isimlerden biri de 2014-2019 yılları arasında devlet başkanı olarak görev yapmış olan Petro Poroşenko.



İngiltere’nin The Times gazetesine röportaj veren Poroşenko, Zelenski’nin “otoriter içgüdüler sergilediğini” ve “siyasi rakiplerini bertaraf etmeye çalıştığını” ileri sürdü. Eski başkan, halefinin Ukrayna’yı “demir yumrukla yönetme peşinde olduğunu” savundu.



“BENDEN BİYOLOJİK VE KİMYASAL DÜZEYDE NEFRET EDİYOR”



Mevcut Kiev yönetimi, bu sene Poroşenko hakkında yaptırım kararı almış, bu kararın eski başkanın seçime girmesini engelleyebileceği ifade edilmişti. Poroşenko, Zelenski’ye işaret ederek, “Bunu neden yapıyor? Çünkü biyolojik ve kimyasal bir düzeyde benden nefret ediyor… Dürüst olmak gerekirse ben de Zelenski’yi sevmiyorum. Ama savaş sırasında ona karşı düşmanca hiçbir şey yapmadım” dedi.



Kendisinin de seçilmiş bir devlet başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Petro Poroşenko, “Parlamentodaki en büyük ikinci gruba sahibim. O ise benim meclise girmeme izin vermeme gücünün olduğunu düşünüyor, öyle mi? Sadece anayasayı ihlal ediyorsun ve bunun Rusya’dan kesinlikle hiçbir farkı yok” diye konuştu.



“BİBİ’DEN DERS AL”



Ukrayna’da savaş 2022 yılından bu yana devam ederken, “gücün Zelenski’nin etrafında toplanması” konusunda artan endişeler var. Zelenski’nin destekçileri ise bunun ülkenin kendisini içinde bulduğu durumdan kaynaklandığını söylüyor.



Kendisinin de Zelenski’yi eleştirmek değil, ona tavsiye vermek istediğini savunan Poroşenko’ya göre, Zelenski’nin ABD Başkanı Donald Trump ile mart ayında Oval Ofis’te kameralar önünde yaptığı görüşme bir “faciaydı”.



Zelenski hakkında “otoriterlik” göndermesinde de bulunan eski devlet başkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işaret ederek, “Bibi deneyiminden ders çıkarsın” diye konuştu. Habere göre, bu “deneyim” Netanyahu’nun Trump’ı ABD’nin İran’a yönelik saldırılara katılmasına ikna etmesine işaret ediyordu.



“ŞİKAYETLERİM ŞİMDİ DEĞİL, SAVAŞTAN SONRA”



Ukrayna hükümeti, şubat ayında Poroşenko hakkında bir dizi yaptırım kararı almış, banka hesaplarına erişimini engelleyip yurtdışına gitmesine ve meclis oturumlarına katılmasına yasak getirmişti. Devlet güvenlik servisleri yaptırımların “ulusal güvenliğe tehdit iddialarına” dayanarak getirildiğini savunurken Poroşenko bu suçlamaları reddetti.



Rusya ile savaşın başlamasından bu yana hükümeti eleştirmekten büyük ölçüde geri duran Poroşenko, Zelenski’ye seslenerek “Senin düşmanın değilim” diye konuştu. Eski başkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Seninle omuz omuzayım. Sana karşı şikayetlerim olduğundan değil; bu daha sonra, savaştan sonra… Ama şimdi birlik başarımız için kilit öneme sahip bir etmen.”



59 yaşındaki Poroşenko, Forbes’un değerlendirmesine göre, siyasete girmeden önce çikolata sektöründen servet kazanarak şu anda 1,8 milyar dolarlık varlığa sahip. Eski başkan Viktor Yanukoviç'e karşı düzenlenen ve Ukrayna hükümetinin düşmesiyle sonuçlanan eylemlerin ardından 2014’te seçilen Poroşenko, Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı ve Donbas’ta başlayan savaşın ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yeniden inşasında önemli rol oynamıştı.



“BUGÜN BEN, YARIN BİR BAŞKASI…”



ABD ve Ukrayna ekipleri arasında “ciddi bir iletişim sorunu” olduğunu söyleyen Poroşenko, en son şubat ayında ABD’ye gitmiş ve Trump’ın ekibiyle doğrudan iletişim kurmaya çalışmıştı. Alınan son yaptırım kararıyla birlikte Poroşenko’nun artık yurtdışına çıkması yasak. Eski başkana göre, kendisine yönelik bu kararın sebebi, ne zaman yapılacağı halen netleşmemiş olan devlet başkanlığı seçimine girmesini engellemek.



Geçen sene yapılması gereken seçim, savaşın başlamasının ardından 2022 yılında ilan edilen sıkıyönetim sebebiyle ertelenmişti. Kendisi de savaş zamanında seçim yapmanın lojistik zorlukları sebebiyle bu kararı desteklese de Poroşenko’ya göre, kendisine yönelik yaptırımlar, hükümetin Zelenski’nin neredeyse rakipsiz bir şekilde seçime girmesi için hazırlık yaptığının da kanıtını teşkil ediyor.



Öte yandan, yapılan son anketler, Poroşenko’yu Zelenski ve General Valerii Zaluzhny’nin 20 puan arkasında üçüncü sırada gösteriyor.



Poroşenko ise kendisine yönelik yaptırımların potansiyel her aday için bir uyarı olması gerektiğini belirterek, “Bugün Poroşenko, yarın Zaluzhny, sonraki gün başka biri. Bu, otoriterlik” diye konuştu.

