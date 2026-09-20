Selena Gomez'i de aldattılar. Çantalarını topladı, evi terk ediyor

Yer aldığı projeler, filmler, seslendirdiği şarkılar ve güzellik markası kadar özel hayatıyla da hep gündemde olan Selena Gomez , daha önce ayaklarını öptüğü eşi Benny Blanco tarafından aldatıldı. Selena Gomez, Instagram sayfasında hüngür hüngür ağlayarak ayrılık kararını açıkladı.



GEÇEN YIL EVLENMİŞLERDİ



34 yaşındaki şarkıcı Selena Gomez, aradığı aşkı müzik yapımcısı Benny Blanco'da (38) bulmuştu . Aşkları 3 yıl önce başlayan ve geçen yıl eylül ayında Santa Barbara’da dünyaevine giren çift ayrılığın eşiğinde...

Geçtiğimiz aylarda eşinin kirli ayaklarını öperken çekilmiş görüntüleriyle gündeme damga vuran Selena Gomez, şimdi Blanco tarafından aldatılmanın acısıyla gözyaşı döküyor.



"BENİ BİRÇOK KEZ ALDATMASINA GÖZ YUMDUM"



Gomez, Instagram hesabında canlı yayın açarak, Benny Blanco'nun kendisini 21 yaşındaki bir TikTok fenomeniyle aldatması nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Kendisini İtalya'da bırakarak fenomen sevgilisiyle romantik bir tatile çıktığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Şu an kalbim çok kırık. Ona her şeyimi verdim ve birçok kez beni aldatmasına göz yumdum. Bu ilk kez olmuyor. Bu evlilikten bıktım usandım, eşyalarımı topluyorum ve New York'ta yeni bir daireye taşınıyorum. Bu evlilikten bıktım usandım, eşyalarımı topluyorum ve New York'ta yeni bir daireye taşınıyorum." dedi.