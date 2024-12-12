Selena Gomez'in sevgilisi Benny Blanco kimdir?

Amerikalı DJ, müzisyen, şarkı sözü yazarı, kayıt prodüktörü Benny Blanco, 8 Mart 1988 tarihinde dünyaya geldi. Bugüne kadar Katy Perry ("California Gurls", "Teenage Dream"), Maroon 5 ("Moves Like Jagger, "Payphone"), Britney Spears ("Circus"), Taio Cruz ("Dynamite"), Kesha ("Tik Tok"), Gym Class Heroes ("Stereo Hearts"), Wiz Khalifa, Trey Songz, Dr. Luke, Shellback, Ryan Tedder, Bruno Mars, Nicki Minaj, Dan Wilson, Mike Posner, Max Martin, Sean Paul ve Paul Epworth gibi birçok isimle çalıştı.

32 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, 36 yaşındaki müzisyen-prodüktör Benny Blanco ile nişanlandığını sürpriz bir paylaşımla duyurdu. Geçtiğimiz yıldan beri birlikte olan ikili sık sık manşetleri süslerken, çiftin evlilik için hazırlık yaptığı da yazılmıştı.