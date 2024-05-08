Selin vurduğu Kenya'da kolera vakalarında patlama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kenya'da yaşanan sel ve yıkıcı yağmurların ardından artmakta olan kolera vakaları hakkında açıklamalarda bulundu. Örgüt, selden en çok etkilenen bölgelerden biri olan doğu Kenya'daki Tana Nehri İlçesinde 44 kolera vakasının bildirildiğini söyledi.



Birleşmiş Milletler'in Kenya koordinatörü Stephen Jackson, "Hükümet ile ulusal ve uluslararası ortaklar olarak salgını kontrol altına alabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.



Kolerayı daha önce kontrol altına aldıklarını belirten Jackson, yine de riskin büyük olduğunu vurguladı.

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KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKELİ



Kolera, kontamine yiyecek ve su yoluyla yayılan ve genellikle şiddetli ishal, kusma ve kas kramplarına neden olan akut bir bağırsak enfeksiyonudur. Özellikle küçük çocuklar için tehlikeli olabilir.



DSÖ'nün Kenya temsilcisi Abdourahmane Diallo, salı günü yayınlanan bir açıklamada, "DSÖ, acil sağlık müdahalesini desteklemeye devam edecek ve hızlı bir şekilde kontrol altına alınmazsa kolayca yayılabilecek salgınlara karşı tetikte kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.



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KENYA'DA SEL 238 CAN ALDI



Kenya'daki sel, yerel medyada yayınlanan son hükümet rakamlarına göre 238 kişinin ölümüne, 200 binden fazlasının ise evsiz kalmasına neden oldu.



Genel olarak mevsimsel yağışların normalden daha şiddetli olması, iklim değişikliğine karşı son derece savunmasız bir bölge olan Doğu Afrika'da 400'den fazla insanın hayatına mal oldu.