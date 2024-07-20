Sellerle boğuşan Çin'de otoyol çöktü, 11 kişi öldü

Çin, şiddetli yağışların neden olduğu sellerle boğuşuyor.

Devlet yayın kuruluşu CCTV'nin bugün bildirdiğine göre, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde ani sel nedeniyle, bir otoyol köprüsü çökerek araçların nehre düşmesine ve 11 kişinin ölümüne neden oldu.



CCTV'ye göre çökme olayı dün Shangluo şehrinde sağanak yağmurun sele yol açmasıyla meydana geldi. Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in "sel kontrolü için kritik bir dönemde" olduğunu söyledi.



Reuters haber ajansına göre Çin'in ulusal yangın ve kurtarma otoritesi, bugün yaptığı açıklamada bölgeye 859 kişi, 90 araç, 20 bot ve 41 insansız hava aracından oluşan bir kurtarma ekibi gönderdiğini bildirdi.



Çin'in merkezi Henan eyaletinde, sürekli yağan yağmurun neden olduğu seller 18 Temmuz Perşembe günü yaşlıları bir huzurevinde, köylüleri de sular altında kalan evlerinde mahsur bıraktı.

CCTV, itfaiyecilerin insanları cankurtaran botlarıyla tahliye ettiği görüntüleri gösterdi.

Kurtarma ekipleri beş aracı nehirden çıkarırken, hayatta kalanlara ulaşma çabaları devam ediyor.

