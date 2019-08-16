Yunanistan Denizcilik Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, başka bölgelerden tahsis edilen iki feribot ve bir deniz otobüsünün, Semadirek'te zor koşullarda günlerdir bekleyişlerini sürdüren ziyaretçileri dünden itibaren Dedağaç Limanı'na taşıdığı belirtildi.



Adada baş gösteren yiyecek ve ilaç sıkıntısının da giderilmeye başlandığı bildirildi.



Yunanistan Denizcilik Bakanı Yorgos Plakiotakis de sorunun mümkün olan en iyi şekilde çözüldüğünü söyledi.



Yunan basınındaki haberlerde, Dedağaç ile Semadirek arasında sefer yapan gemilerde meydana gelen arızalar yüzünden 6 Ağustos'ta durdurulan feribot seferlerinin yeniden başlamasıyla adadaki yaşamın normale dönmeye başladığı ifade edildi.



Feribot seferlerinin yapılamaması nedeniyle adada yiyecek ve konaklama sıkıntısının baş gösterdiği, olayın bölge turizminde büyük ölçüde olumsuz etki bıraktığı belirtilen haberlerde, Yunanların en büyük dini bayramlarından biri olan 15 Ağustos bayramı günleri için Semadirek'te yapılan rezervasyonların yüzde 100'ünün iptal edildiği kaydedildi.



FERİBOTUN ARIZALANMASIYLA İKİ GEMİ TAHSİS EDİLMİŞTİ



Yazın, Dedağaç ile Semadirek arasında sefer yapan feribotun 6 Ağustos'ta makinelerinde arıza meydana gelmesinin ardından bu güzergah için başka bölgelerden iki gemi tahsis edilmişti.



Dedeağaç Limanı'na gelen iki geminin de ilk seferinde arıza yapması üzerine daha büyük bir gemi görevlendirilmişti.



Ancak bu gemi de Dedeağaç'tan aldığı yaklaşık 560 yolcu ve 227 araçla gittiği Semadirek Adası'nda, liman tesislerinin yetersiz olması nedeniyle limana yanaşamadan tekrar Dedağaç'a geri dönmüştü.

