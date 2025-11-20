Semeru Yanardağı'nda kalan 178 dağcı kurtarıldı

Endonezya'da bulunan Semeru Yanardağı'nın patlamasıyla bölgede en yüksek seviyede alarm durumu verildi.

Endonezya basınında yer alan haberlere göre, Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansından (BASARNAS) yapılan açıklamada, yanardağdaki patlamanın ardından dün, dağ yolunda 178 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

Açıklamada, 178 dağcıya ulaşıldığı ve yanardağda 2 bin 400 metre rakımda krater gölünün bulunduğu Ranu Kumbolo bölgesinden inişlerine yardımcı olunacağı ifade edildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Lumajang bölgesindeki 300 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Yetkililer Semeru Yanardağı'nın faaliyetlerinin sona erdiğini ancak alarm durumunun süreceğini belirti.

PÜSKÜREN KÜLLER 800 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

Java Adası'nın doğusunda Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan Semeru Yanardağı'nda 19 Kasım'da yerel saatle 06.11'de patlama meydana gelmiş, 800 metre yüksekliğe kül püskürmüştü.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru Yanardağı, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.

Semeru Yanardağı en son 2021 yılında aktif hale gelmişti. Ocak 2021'de herhangi bir can kaybına yol açmayan küçük bir patlama meydana gelmişti.