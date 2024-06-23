Şempanzelerin iyileşmek için antibiyotik özellikli bitkiler yediği ortaya çıktı

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ve Almanya'daki Neubrandenburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesince ortaklaşa yürütülen araştırmada hastalanan şempanzelerin iyileşmek için iltihap sökücü ve antibiyotik özellikli bitkiler yediği gözlemlendi.

Şempanzelerin iyileşmek için antibiyotik özellikli bitkiler yediği ortaya çıktı

Oxford Üniversitesi, 8 ay boyunca Uganda'daki Budongo Ormanı'nda yaşayan iki şempanze grubu ve tükettikleri 13 bitki türünü araştırdı.

Bu bitkiler, Neubrandenburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesince incelendiğinde iltihap sökücü ve özelliklerinin bulunduğu gözlendi.

Araştırma sonucu hastalık belirtisi gösteren şempanzelerin, iyileşmek için yaprak yeme ve kabuk çiğneme gibi davranışlar sergiledikleri ortaya konuldu.

Şempanzelerin parazitlerden kurtulmak amacıyla da yaprak yedikleri gözlemlenen araştırmada çalıların kabuklarındaki yumuşak dokuyu benzer rahatsızlıklarını iyileştirmek için çiğnedikleri tespit edildi.

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