Şempanzelerin iyileşmek için antibiyotik özellikli bitkiler yediği ortaya çıktı

Oxford Üniversitesi, 8 ay boyunca Uganda'daki Budongo Ormanı'nda yaşayan iki şempanze grubu ve tükettikleri 13 bitki türünü araştırdı.

Bu bitkiler, Neubrandenburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesince incelendiğinde iltihap sökücü ve antibiyotik özelliklerinin bulunduğu gözlendi.



Araştırma sonucu hastalık belirtisi gösteren şempanzelerin, iyileşmek için yaprak yeme ve kabuk çiğneme gibi davranışlar sergiledikleri ortaya konuldu.



Şempanzelerin parazitlerden kurtulmak amacıyla da yaprak yedikleri gözlemlenen araştırmada çalıların kabuklarındaki yumuşak dokuyu benzer rahatsızlıklarını iyileştirmek için çiğnedikleri tespit edildi.

