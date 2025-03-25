Senato’da "sızıntı" oturumu: Savaş planlarının ifşası tartışma yarattı

ABD’de Demokrat senatörler, ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, FBI Direktörü Kash Patel ve CIA Direktörü John Ratcliffe’in katıldığı Senato oturumunda Trump yönetimindeki üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin, Yemen’deki Husilere yönelik askeri operasyon planlarını, aralarında bir gazetecinin de bulunduğu bir mesaj grubunda paylaşmasını sert bir şekilde eleştirdi.



Senato İstihbarat Komitesi’nin Demokrat Başkan Yardımcısı Mark Warner, konunun büyük bir güvenlik açığına işaret ettiğini belirterek, “Eğer alt rütbeli bir asker böyle bir hata yapsaydı, görevden alınırdı” dedi.



Söz konusu mesaj grubunda, ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, CIA Direktörü John Ratcliffe, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve diğer üst düzey yetkililerin yer aldığı ortaya çıktı. İddiaya göre, Savunma Bakanı Hegseth, ABD’nin Yemen’deki İran destekli Husi hedeflerine yönelik saldırı planlarını içeren bilgileri, mesajlaşma uygulaması Signal üzerinden paylaştı. Bu bilgiler arasında hedeflerin konumları, kullanılacak silahlar ve saldırı zamanlaması da bulunuyordu.

“NE ÖZÜR GELDİ NE CİDDİYETİ KABUL EDİLDİ”

Oturumda konuşan Demokrat Senatör Jon Ossoff, yetkilileri eleştirerek, “Bu tam anlamıyla profesyonellik dışı bir hareket. Ne bir özür geldi ne de bu hatanın ciddiyeti kabul edildi” ifadelerini kullandı.



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, The Atlantic dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Jeffrey Goldberg tarafından ortaya atılan iddiaları "abartılı" olarak nitelendirdi ve mesaj grubunda savaş planlarının tartışılmadığını öne sürdü.

TRUMP DESTEK ÇIKTI

Başkan Donald Trump ise olayla ilgili olarak Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz’a destek vererek, “Michael Waltz bir ders aldı, o iyi bir insan” dedi.



Ancak, hem Demokratlar hem de bazı Cumhuriyetçiler konunun ciddi bir güvenlik ihlali oluşturduğunu belirterek soruşturma açılması çağrısında bulundu. ABD yönetimi, bir gazetecinin numarasının nasıl olup da bu gruba eklendiğini araştırıyor.

NE OLMUŞTU?

13 Mart’ta, ABD’nin Yemen’deki Husilere yönelik askeri operasyon planlarını içeren bir mesaj grubu oluşturulduğu ortaya çıktı. Mesajların, ABD’nin üst düzey istihbarat ve güvenlik yetkilileri tarafından Signal adlı şifreli mesajlaşma uygulaması üzerinden paylaşıldığı ve bu grupta The Atlantic dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Jeffrey Goldberg’in de yanlışlıkla eklendiği iddia edildi.



Goldberg, mesaj zincirinde saldırı planlarının detaylarına yer verildiğini, ancak ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle bu bilgileri yayınlamadığını belirtti. Mesajların ardından, ABD 15 Mart’ta Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik askeri operasyon başlattı.

