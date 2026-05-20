Senato'dan Trump'a İran engeli

ABD Senatosu Genel Kurulu'nda, Donald Trump' ın İran 'a yönelik saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısı oylandı.

47 senatör tasarı aleyhinde oy verirken, 50 senatör tasarının geçmesi yönünde oy kullandı. Böylece Trump'ın İran'a yönelik askeri güç kullanımını Kongre onayına bağlı kılması öngörülen "savaş yetkileri" tasarısı, yedinci oylamada bu kez kabul edilmiş oldu.

Cumhuriyetçi senatörler Rand Paul, Susan Collins ve Lisa Murkowski ilk altı oylamada olduğu gibi "evet" oyu kullanırken, önceki oylamalardan farklı olarak Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy de tasarıya destek verdi. Öte yandan Demokrat Senatör John Fetterman da önceki oylamalarda olduğu gibi tasarıya hayır oyu veren tek Demokrat senatör oldu.

ABD medyasına açıklama yapan bazı Temsilciler Meclisi üyeleri, benzer içeriğe sahip bir savaş yetkileri tasarısının bugün oylanmasını beklediklerini açıkladı.

TRUMP VETO EDECEK

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden çıkacak sonuç merakla beklenirken, tasarı Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi halinde Beyaz Saray'a gönderilecek. Trump'ın veto etmesine kesin gözüyle bakılan tasarı, bu haliyle dahi ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler arasında "İran'la savaşın uzamasından" duyulan rahatsızlığın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanının herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongre'ye bildirmesini zorunlu kılıyor. Aynı yasa, Kongre'nin onaylamadığı bir çatışmadan ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor.