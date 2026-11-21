ABD'de Demokrat Senatör Chuck Schumer, ABD Başkanı Donald Trump 'ın Çinli şirketlere gelişmiş yapay zeka çiplerinin ihracatına izin vererek ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını savundu.

Senato'da konuşan Schumer, ihracat kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından ABD yönetiminin altı ay içinde Çinli şirketlere yaklaşık 900 bin gelişmiş yapay zeka çipinin ihracatını onayladığını gösteren bilgilere işaret etti.

Schumer, Ticaret Bakanlığının daha önce eski Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı hedef almış Çinli istihbarat görevlisiyle bağlantılı bir şirkete on binlerce Nvidia çipinin satışına izin verdiğini iddia etti.

Trump ve ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in bu kişinin "casus olduğunu önceden bildiğini" öne süren Schumer, "Trump ve Lutnick, kendileri ve milyarder dostları için çabuk para kazanmak uğruna Amerika'nın ulusal güvenliğini sattılar" dedi.

Schumer, yapay zeka çiplerinin ihracatına yönelik denetimi sıkılaştırmak için Kongre üyelerine üç farklı yasa tasarısını kabul etme çağrısı yaptı.

KONGRE KOMİSYONLARINDAN ÇİN YAPAY ZEKASINA KARŞI 12 ÖNERİ

Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komisyonu Başkanı Andrew Garbarino ve Çin Özel Komisyonu Başkanı John Moolenaar, "ABD'nin Çin yapay zeka teknolojisine olan bağımlılığını azaltmak" ve yerli alternatifleri güçlendirmek için 12 politika önerisi içeren araştırma raporu yayımladı.

Raporda, federal hükümetin devlet sistemlerinde ve federal sözleşmeli işlerde Çin menşeli yapay zeka modellerinin kullanımını yasaklaması tavsiye edildi.

Aynı metinde, bu modellerin kritik altyapıdaki hassas işlevlerden kaldırılması ve federal siber güvenlik hibelerinin Çinli yapay zeka modellerinin satın alınmasında kullanılmasının engellenmesi önerildi.

Çin menşeli yapay zeka modellerinin ABD ekonomisinde yaygınlaştığı ve kullanım boyutunun tam tespit edilemediği aktarılan raporda, ABD'nin Çinli geliştiricilerin sunduğu fiyat ve performansa denk, yeterince rekabetçi yerli alternatiflerinin olmadığı kaydedildi.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, daha önce Ticaret Bakanlığının Aralık 2025 ile Mayıs 2026 arasında 879 bin gelişmiş Nvidia ve AMD çipinin ihracatını onayladığını açıklamıştı.

Paylaşılan verilerde, bu sevkiyatlar arasında Tencent için 150 bin, Alibaba için 75 bin, Baidu için 43 bin ve BYD için 4 bin çip sevkiyatının yer aldığı bilgisi paylaşılmıştı.