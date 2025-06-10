Senatör Uribe'nin durumu kritik: "Bir mucizeye ihtiyaç var"

Kolombiya’da 2026 genel seçimlerinde sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen ve 7 Haziran'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan Senatör Miguel Uribe Turbay'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.



Yetkililer, başkent Bogota'daki özel bir hastanede ameliyat edilen Uribe'nin durumunun "kritik" olduğunu ve tedavilere oldukça az yanıt verdiğini bildirdi.



Hastanede görevli Dr. Adolfo Linas Volpe, yerel basına yaptığı açıklamada, Uribe'nin sağlık durumunun "son derece" ciddi olduğunu vurguladı.



Uribe'nin eşi Maria Claudia Tarazona ise bir "mucizeye" ihtiyaç duyduklarını söyledi.



180 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Ulusal Başsavcı Luz Adriana Camargo da düzenlediği basın toplantısında, saldırıyı azmettirenlerin kimler olduğunu tespit etmek için kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Ulusal Polis, istihbarat ve yaklaşık 180 savcılık müfettişinin geniş çaplı soruşturma yürüttüğünü kaydeden Camargo, "Tutuklanan bu gencin sadece bir tetikçi olduğunun tamamen farkındayız. Tüm imkanlarımızla titiz, şeffaf ve ciddi bir soruşturma yürütüyoruz" dedi.