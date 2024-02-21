Senegal, cumhurbaşkanını seçiyor: 19 aday yarışıcak

Senegal'de 4 gün sonra yapılacak seçim öncesinde Anayasa Konseyi, ertelenen cumhurbaşkanı seçimine ilişkin nihai aday listesini güncelledi.



Nihai listede yer alan ancak daha sonra Fransız vatandaşı olduğu ortaya çıkan Rose Wardini, güncel aday listesinden çıkarılırken listede başka bir değişiklik yapılmadı.



Wardini, Fransız vatandaşı olduğunun ortaya çıkmasının ardından dün kendi kararıyla yarıştan çekildiğini duyurmuştu.



FRANSIZ VATANDAŞLIĞI TARTIŞMALARI



Cumhurbaşkanı seçimine 3 hafta kala Wardini'nin Fransız vatandaşlığının ortaya çıkması ancak aday olabilmek için Fransız vatandaşlığından ayrılan muhalefet lideri Karim Wade'ın ise nihai listede yer almaması ülkede tartışma konusu olmuştu.



Wade'ın partisi Senegal Demokrat Parti (PDS), adaylarına haksızlık yapıldığı gerekçesiyle seçimin ertelenmesi için 2 Şubat'ta Ulusal Meclise kanun teklifi sunmuştu.



Wardini'nin Fransız vatandaşlığına rağmen listede yer alması ise bazı Anayasa Konseyi üyeleri hakkında rüşvet iddialarını gündeme getirmiş ve Ulusal Meclis'te bununla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmuştu.



SEÇİME 3 HAFTA KALA ERTELEME



Cumhurbaşkanı Macky Sall, bu gelişmeler ışığında 3 Şubat'ta yasama ile yargı arasındaki krizi gerekçe göstererek 25 Şubat'ta yapılacak seçimi ertelediğini duyurmuştu.



Seçimin 6 ay ertelenmesi için PDS tarafından Ulusal Meclis'e sunulan kanun teklifi, 5 Şubat'ta kabul edilmiş; teklifte yapılan değişiklikle yeni seçim tarihi 15 Aralık olarak belirlenmişti.



Teklifte 25 Şubat'ta seçim olması halinde görevi 2 Nisan'da bırakacak Sall'in halefi seçilene kadar görevine devam etmesine olanak veren madde ise başta muhalefet olmak üzere birçok kesim tarafından eleştirilmişti.



Sall, "anayasal ve kurumsal" darbe yapmak ve görev süresini anayasaya aykırı şekilde uzatmaya çalışmakla suçlanmıştı.



Seçimin yaklaşık 10 ay ertelenmesinin ardından başta Dakar olmak üzere birçok kentte sokak olayları yaşanmış ve 3 kişi yaşamını yitirmişti.



CUMHURBAŞKANI'NIN KARARINA İPTAL



Muhalif cumhurbaşkanı adaylarının itirazını değerlendiren Anayasa Konseyi de 15 Şubat'ta seçimin ertelenmesine yönelik kararnameyi "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.



Konseyin gerekçeli kararında, seçimin ilk belirlenen tarih 25 Şubat'ta da yapılmasının mümkün olmadığının altı çizilmiş ancak Cumhurbaşkanı Sall'in 2 Nisan'da dolacak görev süresi bitmeden önce yapılması gerektiği kaydedilmişti.



Cumhurbaşkanı seçiminin tam olarak hangi tarihte yapılacağı hala bilinmiyor.



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