Senegal'de 2 haftada 1000'den fazla düzensiz göçmen yakalandı

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 6 Eylül'de, ülkenin kuzeyindeki Saint-Louis kenti açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik ekiplerince, yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek üzere yola çıkan 118 kişinin yakalandığı duyuruldu.



Saint-Louis açıklarında 23 Ağustos'tan bu yana yasa dışı yollarla İspanya'nın Kanarya Adaları'na geçmeye çalışırken yakalanan düzensiz göçmenlerin sayısının son rakamlarla 1000'i aştığı kaydedildi.



Senegal'in batısında yer alan ada ülkesi Cabo Verde açıklarında 14 Ağustos'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 60 kişi yaşamını yitirmişti.



Başkent Dakar'da da 24 Temmuz'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi Ouakam semti açıklarında alabora olmuş, olayda en az 16 kişi hayatını kaybetmişti.



Senegal'de son dönemde Avrupa'ya deniz yoluyla düzensiz göçte ciddi bir artış gözleniyor.



Kanarya Adaları, Afrikalı göçmenler için Avrupa'ya açılan kapı olarak değerlendiriliyor.



Özellikle kıtanın batısı ve kuzeyinden gelerek Senegal'in kıyı kentlerinde toplanan düzensiz göçmenler, derme çatma balıkçı tekneleriyle yola çıkıyor.



Dakar açıklarından Kanarya Adaları'na ulaşmak için açık denizde ortalama 938 deniz mili (1700 kilometre) mesafe katetmek gerekiyor.



Senegal açıklarından adalara ulaşmak, çıkış noktasına bağlı olarak 4 ila 7 gün sürüyor.



Açık denizde başlayan bu yolculuk, yüzlerce düzensiz göçmeni taşıyan derme çatma teknelerin genelde Moritanya açıklarında alabora olmasıyla sonuçlanıyor.