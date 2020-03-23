Senegal’de corona virüs karantinasından kaçan kişi bulundu

Corona virüs vaka sayısının 70'e yaklaştığı Senegal'de, cumartesi günü karantidan kaçan bir hasta güvenlik güçlerince evinde bulundu.

Anadolu Ajansı 23.03.2020 - 06:12

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Senegal’in başkenti Dakar'da karantinadan kaçan yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulan hasta paniğe yol açtı.

Corona virüs testi pozitif olduğu için karantinada tutulan kişi, cumartesi günü kayıplara karıştı.

Sağlık görevlileri, kaçan hastayı Dakar’ın kenar mahallelerinden Pikine’in kalabalık bir bölgesindeki evinde buldu.

Mahallede paniğe neden olan hasta, ikna edilerek yeniden karantinaya alındı.

Senegal’de tespit edilen 11 vakayla corona virüs vaka sayısı 67'ye yükseldi.

Hastalardan 5’i iyileşti, 62’sinin tedavisi ise sürüyor. 

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