Senegal’de corona virüs karantinasından kaçan kişi bulundu

Senegal’in başkenti Dakar'da karantinadan kaçan yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulan hasta paniğe yol açtı.



Corona virüs testi pozitif olduğu için karantinada tutulan kişi, cumartesi günü kayıplara karıştı.



Sağlık görevlileri, kaçan hastayı Dakar’ın kenar mahallelerinden Pikine’in kalabalık bir bölgesindeki evinde buldu.



Mahallede paniğe neden olan hasta, ikna edilerek yeniden karantinaya alındı.



Senegal’de tespit edilen 11 vakayla corona virüs vaka sayısı 67'ye yükseldi.



Hastalardan 5’i iyileşti, 62’sinin tedavisi ise sürüyor.



EVDE KAL ÇAĞRISI CİDDİYE ALINMADI - İSTANBUL