Senegal'de yolcu minibüsüne molotofkokteyli atıldı: 2 kişi öldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dakar'ın Hann Bel-Air banliyösünde seyir halindeki bir yolcu minibüsüne molotofkokteyli atıldı.



Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.



Olay yerine giden İçişleri Bakanı Antoine Felix Abdoulaye Diome, basına yaptığı açıklamada olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek saldırının, yüzü maskeli ve motosikletli 7 kişi tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.



Diome, saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanacağını dile getirdi.