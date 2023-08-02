Senegal'de yolcu minibüsüne molotofkokteyli atıldı: 2 kişi öldü

Senegal'in başkenti Dakar'ın banliyösünde bir yolcu minibüsüne molotofkokteyli atılması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Antoine Felix Abdoulaye Diome, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi

Senegal'de yolcu minibüsüne molotofkokteyli atıldı: 2 kişi öldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dakar'ın Hann Bel-Air banliyösünde seyir halindeki bir yolcu minibüsüne molotofkokteyli atıldı.

Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Olay yerine giden İçişleri Bakanı Antoine Felix Abdoulaye Diome, basına yaptığı açıklamada olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek saldırının, yüzü maskeli ve motosikletli 7 kişi tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Diome, saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanacağını dile getirdi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...