"Senin yerin mutfak" diyen erkek arkadaşını benzin döküp yaktı

Bu ayın başlarında bir mahkeme, Avustralyalı bir kadının, bir partide, kadın düşmanı bir söz sarf ettiği için uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşını yaktığını bildirdi.

Avustralya Yayın Kurumu'na göre 24 yaşındaki Corbie Jean Walpole, Albury Bölge Mahkemesi'nde 23 yaşındaki Jake Loader'a yönelik saldırıdan dolayı suçunu kabul etti.

Daily Mail'in haberine göre Walpole, geçen yıl Yeni Güney Galler'deki bir ev partisinde Loader'ın cinsiyetçi davranışlarından bunalmış hissettiğini söyledi.

Mahkeme, Loader'ın Walpole'a erkeklerle içki içmeyi kaldıramıyorsa “mutfakta kalıp çörek yapması gerektiğini” söylediğini ve bunun da Walpole'u öfkelendirdiğini duyurdu.