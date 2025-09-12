Serbest bırakılan muhalif lider, ülkeyi terk etmeyi reddedince "ortada kaldı"

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi üzerine 52 siyasi tutukluyu serbest bıraktı. Bu isimler arasında en dikkat çekeni, uzun yıllardır muhalefetin önde gelen figürlerinden Mikola Statkeviç oldu.



Ancak 69 yaşındaki Statkeviç, diğerleri gibi Litvanya’ya geçmeyi reddetti. Sınırdaki tarafsız bölgede yalnız başına bekleyen muhalif liderin daha sonra yeniden Belarus’a döndüğü bildirildi.

LUKAŞENKO'YA KARŞI ADAY OLMUŞTU



Statkeviç, 2010’da Lukaşenko’ya karşı cumhurbaşkanlığına aday olmuş, 2020’de yeniden tutuklanmış ve 2021’de 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Belarus’ta daha önce de benzer bir durum yaşanmış, 2020’de muhalif lider Maria Kalesnikava sınır dışı edilmek istenince pasaportunu yırtarak ülkesinden ayrılmayı reddetmişti.