Seri kalp katili: 4 farklı kadını 300 bin sterlin dolandırdı

İngiltere'de yaşayan 37 yaşındaki Cieran McNamara, sahte kimlikler kullanarak ve seçkin mekanları ziyaret ederek zengin bekarları hedef aldığı bir dolandırıcılık sistemi kurdu.



Yakışıklı ve şık giyimli dolandırıcı, kurbanlarını dikkatlice seçtikten sonra kadınlarla ilişkiye başlıyor ve onları İngiltere çapında yüksek değerli emlak portföyüne sahip başarılı bir iş insanı olduğuna ikna ediyordu.



Hikayesini desteklemek için McNamara, kurbanlarına kendisinin Londra'daki malikanelerde çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra dünyanın en lüks şehirlerinde seyahat ederken ve beş yıldızlı otellerde kalırken çekilmiş fotoğraflarını gösterdi.



Dolandırıcı ayrıca kurbanlarını hediyelere boğuyor, hafta sonu tatillerine götürüyor ve pahalı yemeklere çıkarıyordu.



Dolandırıcı kurbanlarına sunduğu lüks yaşantıyı finanse etmek için hayatındaki diğer zengin kadınlardan aldığı parayı kullanıyordu.

SAHTE BANKA KRİZİ İLE 302 BİN STERLİN DOLANDIRDI



Kurbanlarını sevgi dolu bir ilişki içinde olduklarına ikna eden dolandırıcı bir süre sonra bankayla sorunlar yaşadığını ve borç alması gerektiğini iddia ettiği sahte bir kriz yaratıyordu.



Kurbanından borç aldıktan sonra ise aldığı parayı en kısa sürede ödeyeceğini söylüyordu.



McNamara, İngiltere'nin çeşitli şehirlerinde yaşayan dört kurbanını, Eylül 2022'den Eylül 2023'e kadar olan bir yıllık dönem boyunca 302 bin sterlinden fazla dolandırdı.