Serinlemek için gitti, bir daha haber alınamadı: Bakan'ın eşi kayıp

İtalya Aile, Doğum Oranları ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella'nın eşi 84 yaşındaki Luigi Cavallari, serinlemek için gittiği Viterbo yakınlarındaki Vico Gölü'nde dün öğleden sonra kayboldu.

Gece boyunca devam eden arama çalışmalarında uzaktan kumandalı bir su altı robotu da kullanılıyor.

L'Unione Sarda gazetesinin haberine göre Bakan Roccella'nın eşinin kaybolmasının ardından durumu yetkililere bildirmesiyle, Roma İtfaiyesi'ne bağlı havadan destekli dalgıç ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Ekipler, Cavallari'nin küçük bir tekneden suya atladıktan sonra saat 17.00 sularında gözden kaybolduğu göl alanında arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Görüş mesafesinin oldukça düşük olduğu sularda arama yapabilmek için Napoli ve Floransa'dan daha gelişmiş donanımlara sahip özel dalgıç ekipleri de bölgeye ulaştı.

Çiftin günü geçirmek üzere Viterbo bölgesinde yer alan Vico Gölü'ne gittiği belirtildi. Olayın, göl kenarında vakit geçiren çok sayıda ziyaretçinin ve göle nazır bir restoranın müşterilerinin sadece birkaç metre uzağında gerçekleştiği bildirildi.

Geçen mart ayında eşi Luigi Cavallari ile evliliklerinin 50. yılını kutlayan Bakan Roccella'nın büyük bir endişe içinde olduğu aktarıldı.

Roccella daha önce verdiği bir demeçte eşi için, "Onunla 18 yaşındayken tanıştım ve o andan itibaren hiç ayrılmadık" ifadelerini kullanmıştı.

Cavallari'nin serinlemek amacıyla tekneden göle atladığı, kısa bir süre su yüzeyine çıkarak kendisini iyi hissetmediğini söylediği bildirildi.

Ancak demirlenmemiş olan teknenin o sırada uzaklaştığı ve teknede bulunan kişilerin Cavallari'ye zamanında ulaşamadığı aktarıldı.

Cavallari bu anların ardından göl sularına kapılarak gözden kayboldu. Bakan Roccella'nın saat 17.30'da yetkililere haber vermesiyle kurtarma operasyonu başlatıldı.

Bakan Roccella kıyıya çıkarıldıktan sonra eşiyle birlikte Viterbo bölgesinde ortak sahip oldukları eve götürülürken, göldeki arama faaliyetleri kesintisiz şekilde sürüyor.

Viterbo Vali Yardımcısı Andrea Nino Caputo, operasyonu koordine etmek üzere olay yerinde yer alıyor. Güvenlik güçleri, çiftin üzerinde bulunduğu küçük teknede de incelemelerde bulundu.

Olayın ardından Bakan Roccella'ya çok sayıda destek ve dayanışma mesajı iletildi.

AVRUPA GENELİNDE AŞIRI SICAKLAR CAN KAYIPLARINA YOL AÇIYOR

İtalya 'daki bu olayın yanı sıra Avrupa genelinde aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor . Reuters'ın aktardığına göre kıtanın bazı bölgelerinde pazar günü sıcaklıklar 40 dereceye ulaşırken, bazı bölgelerde ise fırtınalar etkili oldu.

Fransa'da rekor kıran sıcak dalgası sırasında yaklaşık 1000 can kaybı kaydedildiği bildirildi.

Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Polonya'da sıcaklık rekorları kırılırken, Fransa'nın bazı kesimlerinde meydana gelen fırtınalar ulaşım ve elektrik hatlarında aksamalara yol açtı.

Almanya'da, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki ana demiryolu hattında seferler azaltıldı, doğudaki Leipzig kentinde ise tramvay seferleri durduruldu. Yerel basında çıkan haberlerde, birçok kişinin güneş batana kadar evlerinden çıkmamayı tercih ettiği aktarıldı.

Aşırı sıcaklar Avrupa'daki nehirlerin su seviyesini düşürerek suların ısınmasına neden oldu. Bu durum tarımsal üretimi ve elektrik enerjisi üretimini de olumsuz etkiledi.

Macaristan hükümeti, Paks Nükleer Güç Santrali'nin soğutma suyu olarak yararlandığı Tuna Nehri'ndeki su sıcaklığının yükselmesi nedeniyle santralin üretim kapasitesini pazar günü yeniden düşürdüğünü açıkladı.

İtalya'da ise Po Nehri'nin debisinin düşmesiyle birlikte deniz suyunun nehir yatağından içeriye doğru 18 kilometre kadar ilerlediği bildirildi.

Sıcak havanın etkisiyle serinlemek için göl ve nehirlere giren çok sayıda kişinin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, halkı su kaynaklarını kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.