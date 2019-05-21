Nepal Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Mira Açharya, salı günü bir grup dağcıyla Everest Dağı'nın zirvesine ulaşan şerpa Rita'nın 24. başarılı tırmanışını gerçekleştirerek bu alanda yine kendisine ait olan rekoru kırdığını duyurdu.



Rita, 15 Mayıs'ta Everest Dağı'nın zirvesine çıkarak geçen yıl ulaştığı kişisel rekorunu bir kez daha kırmıştı. 49 yaşındaki Himalaya yerlisi dağ rehberi, bahar tırmanış sezonunda hava koşullarının elverişli olmasından yararlanarak 6 gün sonra ikinci kez zirveye ulaşmayı başardı.



Rita'ya tırmanış sayısına en fazla yaklaşan meslektaşları şerpa Apa ve Phurba Taşi, 21'er başarılı tırmanış yaptıktan sonra emekliye ayrılmıştı. 1970 doğumlu Rita, 2017'de Apa ve Taşi ile Everest zirvesine 21 kez çıkan 3 kişiden biri olmuştu. Ertesi yıl 22 Mayıs'ta Everest Dağı zirvesine 22. kez ulaşan Rita, bu alanda kişisel bir rekora imza atmıştı.



Everest Dağı'nda bu yıl bahar tırmanış döneminde 378 dağcı zirveye ulaşmak için mücadele veriyor. Dağcılara zorlu zirve yolculuğunda yardımcı olarak yaklaşık aynı sayıda Nepalli yerli dağ rehberleri eşlik ediyor.



Nepal ve Tibet arasında yaşayan Himalaya Dağları yerlilerine "şerpa" adı veriliyor. Yaşadıkları dağlık coğrafyalara aşina şerpaların bölgeye gelen Batılı ziyaretçilere rehberlik yapmaları nedeniyle sözcük Batı dillerinde "rehber" anlamında kullanılıyor.

