Serrac'dan Hafter'le müzakere masasına oturmama kararı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan Halife Hafter'in petrol tesislerini blokaj altında tutmasının felaketle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.



Serrac, Hafter'in kontrolü altına aldığı petrol limanlarını yeniden açması için yabancı güçlerin baskı uygulaması gerektiğini belirtti.



Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan Halifa Hafter'e bağli aşiretler, bölgedeki pek çok petrol terminalini ve güneydeki üretim sahalarını ele geçirmişti.