Serrac'dan Hafter'le müzakere masasına oturmama kararı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac Berlin'deki Libya Konferansı'ndaki ateşkes ve siyasi müzakareler başlatılması çağrısına uyacağını söyledi. Serrac, ülkenin doğusunu kontrolü altında tutan Halife Hafter ile müzakere masasına ise bir daha oturmayacağını belirtti.

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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan Halife Hafter'in petrol tesislerini blokaj altında tutmasının felaketle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

Serrac, Hafter'in kontrolü altına aldığı petrol limanlarını yeniden açması için yabancı güçlerin baskı uygulaması gerektiğini belirtti.

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan Halifa Hafter'e bağli aşiretler, bölgedeki pek çok petrol terminalini ve güneydeki üretim sahalarını ele geçirmişti.

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