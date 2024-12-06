Serum torbalarından hastalık yayıldı! 13 çocuk öldü

Meksika'nın Mexico eyaletinde, kontamine serum torbalarının kullanılması nedeniyle 13 çocuğun hayatını kaybettiği, Klebsiella oxytoca bakterisi şüphesiyle sağlık yetkililerinin soruşturma başlattığı duyuruldu.

Serum torbalarından hastalık yayıldı! 13 çocuk öldü

'nın Mexico eyaletinde 3 devlet hastanesi ile bir özel klinikte tedavi gören 14 yaşın altındaki 13 çocuk şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.

Çocukların ilk olarak kasım ayında tespit edilen "Klebsiella oxytoca" bakterisinin bulaşması sonucu öldüğü, ancak ölümlerin nedenini doğrulamak için çalışmaların sürdüğü açıklandı.


SERUM TORBALARINDAN BULAŞTI

Sağlık yetkilileri, bakterinin kontamine (sterilliğini kaybetmiş) serum torbalarından bulaştığını tahmin ediyor.

Sağlık merkezlerinde 20 Klebsiella oxytoca vakasından şüphelenildiği, vakalardan 15'inin doğrulandığı, 4'ünün şüpheli vaka olarak kayıtlara geçtiği ve bir vakanın ise enfekte olmadığının tespit edildiği belirtildi. tespit edilen çocukların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Meksika Sağlık Bakanlığı bir salgın uyarısı yayınlarken, sağlık düzenleme kurumu Cofepris ise yerel bir firma tarafından üretilen serum torbalarının kullanılmaması talimatı verdi.

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