Serumlara zehir kattı, 12 hasta öldü: Doktora ömür boyu hapis cezası

Fransız mahkemesi, 30 hastasını zehirleyen ve 12'sinin ölümüne neden olan bir doktora ömür boyu hapis cezası verdi.

53 yaşındaki Frederic Pechier, 2008 ile 2017 yılları arasında Besancon'daki iki klinikte anestezi uzmanı olarak çalışırken hastaların şüpheli koşullar altında kalpleri durdu. On ikisi hayata döndürülemedi.

EN GENÇ KURBANI 4 YAŞINDAYDI

Pechier'in en genç kurbanı, dört yaşındaki Teddy'nin 2016 yılındaki rutin bir bademcik ameliyatı sırasında iki kez kalbi durdu. En yaşlı kurban ise 89 yaşındaydı.

Avukatı Ornella Spatafora, müvekkili Pechier'in temyize gideceğini söyledi.

2017 YILINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Düşük riskli kabul edilen hastaların ameliyatları sırasında şüpheli kalp durmaları kaydedildikten sonra 2017 yılında soruşturma başlatılmıştı.

Üç aydan fazla süren duruşma sırasında savcılar, Pechier'in “ilacı öldürmek için kullandığını” söyleyerek ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.

HASTALARI NASIL ÖLDÜRDÜ?

Savcılar, Pechier'in meslektaşları tarafından tedavi edilen hastalarda kalp durması veya kanamaya neden olmak için serum torbalarına potasyum, lokal anestezikler ve adrenalin gibi ilaçlar kattığını iddia ediyor.

Şüphelinin amacının birlikte çatıştığı bakım görevlilerini “psikolojik olarak incitmek” ve “iktidar hırsını tatmin etmek” olduğu ileri sürülüyor.

SUÇU MESLEKTAŞLARINA ATMIŞ

Pechier, soruşturma sırasında zehirlenmelerin çoğunun meslektaşlarının yaptığı “tıbbi hatalar” sonucu olduğunu savunmuştu. Çalıştığı iki klinikten birinde hastaları zehirleyen bir kişi olduğunu kabul etti, ancak bunun kendisi olmadığını söyledi.

Müebbet kararı, Mayıs ayında emekli doktor Joel Le Scouarnec'in 1989 ile 2014 yılları arasında çoğu çocuk olan 298 hastaya cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etmesinden sonra alındı. Scouarnec, 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.